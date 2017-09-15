FETÖ'DEN YARGILANAN BAŞKANA AK PARTİ'DEN SAVUNMA: KİŞİSEL HUSUMET
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, FETÖ'den yargılanan Yalova'nın Subaşı beldesi belediye başkanına sahip çıktı. Belediye başkanının yargılanmasına neden olan esnaf şikayetinin, kişisel husumetten kaynaklandığını savundu.
ERDOĞAN'DAN PLAKET ALMIŞTI
Yalova'nın Subaşı Beldesi Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, FETÖ üyeliğinden yargılanıyor. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün başarılı belediye başkanlarına plaket verdiği törene Yılmaz da yer almış, hatta Erdoğan'dan plaket bile almıştı.
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPTI
İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Bazı yayın kuruluşları, FETÖ'den yargılanan belediye başkanının plaket almasını haber yaptı. Konuyla ilgili AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, açıklama yaptı.
"KİŞİSEL HUSUMET"
Haberle ilgili yapılan incelemede, iddia sahibi kişinin gayri yasal talebinin belediyeden karşılık bulamamasından kaynaklanan husumet olduğunun görüldüğünü vurgulayan Kaya, mahkeme zabıtlarının da bu doğrultuda olduğunu kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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