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FETÖ'DEN YARGILANAN ESKİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ TAHLİYE EDİLDİ


FETÖ'den Yargılanan Eski İl Emniyet Müdürü Tahliye Edildi
Tarih : 21 Eylül 2017, 01:20
Puan Ver : Fetö'den Yargılanan Eski İl Emniyet Müdürü Tahliye Edildi(6/10)2

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

SIKIYÖNETİM VALİSİ OLACAĞI İDDİA EDİLİYORDU

2010- 2014 yılları arasında Zonguldak Emniyet Müdürü olarak görev yapan Metin Seyfi Sazak, FETÖ soruşturması kapsamında, darbe girişiminin ardından tutuklandı. Sazak'ın darbe girişiminden bir gün önce kente geldiği, girişimin başarılı olması durumunda sıkıyönetim valisi olacağı iddia edilmişti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sazak hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Metin Seyfi Sazak ve avukatı katıldı. Duruşmada, tanıklar otel işletmecisi A.İ., H.A. ve A.A. ifade verdi. Ardından sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tüm delilerin toplanmış olması ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak Sazak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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