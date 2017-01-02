

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "diş doktoru" olduğu belirlenen Ali İlker Baştan ile eşi ve ortağı doktor Esma Kuriş Baştan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.







Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Ali İlker Baştan'ın, İstanbul Çengelköy'de bulunan Özel Vizyonnet Diş Kliniği'nin sahibi olduğu, eşi ve ortağı Esma Kuriş Baştan'ın da burada doktor olarak çalıştığı yer aldı.







Kliniğin örgüt lehine faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanıldığı öne sürülen iddianamede, şüpheli Ali İlker Baştan'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in diş doktoru olduğu ve sürekli Amerika'ya gittiği kaydedildi.







Soruşturma kapsamında her iki şüphelinin de tutuklandığı belirtilen iddianamede, şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.







Başsavcıvekili İsmail Uçar'ın onayının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, mahkemece kabul edildi. İlk duruşmanın 16 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında yapılmasına karar veren heyet, şüpheli Esma Kuriş Baştan'ın da tahliyesine hükmetti.







kaynak:AA