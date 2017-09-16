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FETÖ'NÜN GİZLİ KASASI AÇILDI, 50 KİŞİYE GÖZALTI KARARI ÇIKTI


FETÖ'nün gizli kasası açıldı, 50 kişiye gözaltı kararı çıktı
Tarih : 16 Eylül 2017, 20:50
Puan Ver : Fetö'nün Gizli Kasası Açıldı, 50 Kişiye Gözaltı Kararı Çıktı(5/10)1

Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, Bank Asya'daki gizli kiralık kasalarında 1 Dolar saklayan 50 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Kasaların bazılarından "Fetullah Gülen" imzalı 9 kol saati de ele geçirildi.

50 ŞÜPHELİDEN 37'Sİ YAKALANDI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde, FETÖ'ye yönelik 19 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı olan 50 isimden 37'si yakalandı. Şüphelilerden 5'inin yurtdışında olduğu belirlendi. 8 kişinin arandığı bildirildi.

KASALAR, ÜMRANİYE'DEKİ BANKA MERKEZİNDE TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin kapatılan Bank Asya'da gizli kasası olduğu öğrenildi. Bank Asya'nın TMSF'ye devri sonrası şubeler kapanınca bu kasalar Ümraniye'deki banka merkezine toplandı. Yetkililer huzurunda açılan 50 kasada, 1'er Dolarlık banknot bulundu.

KASALARDAN GÜLEN İMZALI 9 KOL SAATİ ÇIKTI

Örgüt içerisinde referans olarak kullanılan bu banknotlar üzerine çalışma başlatıldı. Mali Polisin yaptığı araştırmalarda şüphelilerin bazılarında Bylock olduğu anlaşıldı. Bazılarının KHK ile atılan görevliler olduğu, bazılarının da FETÖ'nün üst yönetimle bağlantıları olduğu ortaya çıktı. Operasyon kapsamında, 5 farklı kasadan "Fetullah Gülen" imzalı saat çıktığı bildirildi. F.D., F.B., H.Y., S.S. ve Y.D.'ye ait gizli kasalarda 9 kol saati ele geçirildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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