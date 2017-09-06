FETÖ'NÜN SUİKAST TİMİ LİDERİ SÖNMEZATEŞ, EŞİNDEN BOŞANDI
15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan ekibin lideri eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eşinden boşandı.
15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan ekibin lideri eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eşi ile anlaşmalı olarak boşandı.
RESMEN BOŞANDILAR
Bugün Muğla Adliyesi Aile Mahkemesinde saat 11.30'da görülen boşanma davasına darbeci generalin eşi Naciye Bilgehan Sönmezateş katılmadı. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda devam eden duruşmadan cezaevi aracı ile Muğla Adliyesi'nin arka kapısından duruşma salonuna alınan Sönmezateş, 15 dakika süren duruşma sonrası eşi ile resmen boşandı. Sönmezateş, duruşma sonrası tekrar adliyenin arka kapısından Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonundaki duruşma salonuna getirildi.
"EŞİME HABER VERİN BANA BOŞANMA DAVASI AÇSIN"
'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi olduğu açıklanan FETÖ'nün suikast timi lideri eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, boşanma sebebini 'Evlilik birlikteliğinin temelinden sarsılması' olarak gösterdi. Sönmezateş'in daha önce Savcılık ifadesinde yaptığı açıklamada, "Eşime haber verin, bana boşanma davası açsın. Çocuklarımın soyismini değiştirsin" şeklinde konuştuğu bildirilmişti. Sönmezateş'in menkul ve gayrimenkullerine tedbir konmuştu. Mahkemede sadece banka hesaplarının belli bölümünü çekebiliyorlardı.
FETÖ'CÜ OLMADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ
Gökhan Şahin Sönmezateş, mahkemede FETÖ mensubu olmadığını iddia etmiş ancak Sönmezateş'in darbe girişiminden 2 ay önce ABD'ye gittiği ortaya çıkmış, ayrıca Sönmezateş'e ait olduğu değerlendirilen el yazısıyla yazılmış notlarda darbe girişiminde yer alan ve tutuklanan 22 generalin isminin yer aldığı görülmüştü. Notlarda ayrıca, "89'da Fetullah Altunizade'ye götürdüler. Teğmenlik rütbelerini Gülen'e taktırdılar" ifadelerinin yer aldığı görülmüştü.
Kaynak: haberinburada
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