Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek

FETÖ'NÜN YURT DIŞI YAPILANMASI A OPERASYON: 143 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI


FETÖ'nün Yurt Dışı Yapılanması a Operasyon: 143 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı
Tarih : 27 Eylül 2017, 15:40
Puan Ver : Fetö'nün Yurt Dışı Yapılanması A Operasyon: 143 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı(9/10)5

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün yurt dışı yapılanması içerisinde yer alan 36 kuruluşun yönetici ve temsilcileri ile bu kuruluşlara Türkiye'den bağış adı altında para transfer eden veya bu kuruluşlara Bank Asya'dan çekmiş oldukları kredileri ödeyen 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

143 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Başsavcılığımızca FETÖ üyelerine yönelik yapılan soruşturma kapsamında, FETÖ'nün yurt dışı yapılanması içerisinde yer alan 36 kuruluşun yönetici ve temsilcileri ile bu kuruluşlara Türkiye'den bağış adı altında para transfer eden veya bu kuruluşlara Bank Asya'dan çekmiş oldukları kredileri ödeyen 143 şüpheli hakkında gözaltı işlemleri başlamış olup, bu kapsamda şu ana kadar 15 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fetö  Nün  Yurt  Dışı  Yapılanması A  Operasyon  143  Şüpheli  İçin  Gözaltı  Kararı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER