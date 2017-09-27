FETÖ'NÜN YURT DIŞI YAPILANMASI A OPERASYON: 143 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün yurt dışı yapılanması içerisinde yer alan 36 kuruluşun yönetici ve temsilcileri ile bu kuruluşlara Türkiye'den bağış adı altında para transfer eden veya bu kuruluşlara Bank Asya'dan çekmiş oldukları kredileri ödeyen 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
143 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI VAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Başsavcılığımızca FETÖ üyelerine yönelik yapılan soruşturma kapsamında, FETÖ'nün yurt dışı yapılanması içerisinde yer alan 36 kuruluşun yönetici ve temsilcileri ile bu kuruluşlara Türkiye'den bağış adı altında para transfer eden veya bu kuruluşlara Bank Asya'dan çekmiş oldukları kredileri ödeyen 143 şüpheli hakkında gözaltı işlemleri başlamış olup, bu kapsamda şu ana kadar 15 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.
Kaynak: haberinburada
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