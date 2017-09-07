Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Türkiye-Hırvatistan maçı için Eskişehir'e gitmişti. Dönüş uçağına Milli Takımlarda oynayan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin ve Matej Mitrovic'i de aldı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman "Milli görev başarıyla bitti. Aldım çocuklarımı yuvaya dönüyoruz" yazdı. Orman'ın uçakta bir hayli keyifli olduğu ve oyunculara takıldığı da öğrenildi.

Öte yandan Fikret Orman, futbolculara şöyle takıldı:

*Cenk'e: "Seni 12.5 milyon Euro'ya satmadım. Dünya Kupası'ndan sonra 25'e satacağım"*Oğuzhan'a: "Milli Takıma çağrılmayan gerçekten sen miydin?"*Caner'e: "İlk maçta neden oynamadın. Defans yapmıyorsun diye değil mi?"*Mitrovic'e: "Hocan iyi ki seni oynatmadı. Yoksa Cenk'e o golü attırmazdın".

Kaynak: haberinburada