Hindistanda ismi Ashok Bharti olan sarhoş adam sürüden ayrılan bir filin yanına yaklaşıp selfie çekmeye çalıştı. Aniden sinirlenen fil peşinden koştuğu adamı yere düşürüp ayakları ile ezmeye başladı. O anları dehşet içinde izleyen çevredeki insanlar ambulans çağırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam daha sonra hayatını kaybetti.

AYAKLARIYLA EZDİ

Olay cumartesi günü ormanda görevli memurların, süreden ayrılıp kaybolan fili kurtarmaya çalıştıkları esnada sarhoş adamın aniden fil doğru koşup selfie çekemeye çalışmasıyla meydana geldi.

Fili kurtarmaya çalışan orman ekibinin şefi, filin süre ve ailesinden ayrıldığı için agresiv olduğunu ve adamın kendisine doğru koşması ile daha da agresifleşip adama saldırdığını belirtti.

Kaynak: haberinburada