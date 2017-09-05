Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu

Fil ile Selfie Çekmek İsterken Canından Oldu

FİL İLE SELFİE ÇEKMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Hindistan'da sarhoş olduğu belirtilen Ashok Bharti isimli adam, sürüden ayrılan bir filin yanına yaklaşıp selfie çekmek istedi. Aniden öfkelenen filin saldırısına uğrayan adam öldü.

Tarih : 05 Eylül 2017, 15:40
Puan Ver : Fil İle Selfie Çekmek İsterken Canından Oldu(5/10)1

Hindistanda ismi Ashok Bharti olan sarhoş adam sürüden ayrılan bir filin yanına yaklaşıp selfie çekmeye çalıştı. Aniden sinirlenen fil peşinden koştuğu adamı yere düşürüp ayakları ile ezmeye başladı. O anları dehşet içinde izleyen çevredeki insanlar ambulans çağırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam daha sonra hayatını kaybetti.

AYAKLARIYLA EZDİ

Olay cumartesi günü ormanda görevli memurların, süreden ayrılıp kaybolan fili kurtarmaya çalıştıkları esnada sarhoş adamın aniden fil doğru koşup selfie çekemeye çalışmasıyla meydana geldi.

Fili kurtarmaya çalışan orman ekibinin şefi, filin süre ve ailesinden ayrıldığı için agresiv olduğunu ve adamın kendisine doğru koşması ile daha da agresifleşip adama saldırdığını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fil  İle  Selfie  Çekmek  İsterken  Canından  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER