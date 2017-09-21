FİLİPİNLER DEVLET BAŞKANI, POLİSE OĞLUNU ÖLDÜRTECEK
Uyuşturucu ile mücadelede çok sert yöntemler kullanan ve yüzlerce uyuşturucu tacirini öldürten Filipinler devlet başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucu işine bulaştığı kanıtlanırsa, oğlunu da öldürteceğini söyledi.
POLİSE "ÖLDÜRÜN" EMRİ VERDİ
Göreve geldiği günden beri uyuşturucu ile mücadele eden ve şimdiye kadar yüzlerce uyuşturucu tacirini öldürten 72 yaşındaki Filipinler devlet başkanı Rodrigo Duterte, oğlu hakkında çıkan uyuşturucu satıcılığı iddiaları üzerine polise iddaların doğru olmasının ispat edilmesi halinde oğlunu öldürmeleri emri verdi ve oğlunu öldüren polisleri koruma garantisi verdi.
ÇOCUKLARI DAHİL KİMSEYİ AFFETMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ
Rodrigo, cumhurbaşkanlığı sarayında gazetecilere, çocukları dahil uyuşturucuya bulaşan hiç kimseyi affetmeyeceğini daha önce defalarca belirtmişti.
OĞLU İÇİN "UYUŞTURUCU TACİRİ" İDDİALARI ÇIKTI
Devlet başkanının muhalifleri, geçen hafta cumhurbaşkanının 42 yaşındaki oğlu Paulo Duterte'nin bu ay içinde yaklaşık 125 dolarlık uyuşturucu taşıyan bir geminin Manilia şehrine girmesine yardımcı olduğunu iddia ettiler.
ISPATLANIRSA OĞLUNU ÖLDÜRTECEK
Bunun üzerine açılan soruşturma sonrası, devlet başkanı oğlunun suçlu olduğu ispatlanması halinde oğlunun öldürülmesi emrini verdi ve oğlunu öldüren polislere koruma garantisi verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar