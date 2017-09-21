Uyuşturucu ile mücadelede çok sert yöntemler kullanan ve yüzlerce uyuşturucu tacirini öldürten Filipinler devlet başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucu işine bulaştığı kanıtlanırsa, oğlunu da öldürteceğini söyledi.

POLİSE "ÖLDÜRÜN" EMRİ VERDİ

Göreve geldiği günden beri uyuşturucu ile mücadele eden ve şimdiye kadar yüzlerce uyuşturucu tacirini öldürten 72 yaşındaki Filipinler devlet başkanı Rodrigo Duterte, oğlu hakkında çıkan uyuşturucu satıcılığı iddiaları üzerine polise iddaların doğru olmasının ispat edilmesi halinde oğlunu öldürmeleri emri verdi ve oğlunu öldüren polisleri koruma garantisi verdi.

ÇOCUKLARI DAHİL KİMSEYİ AFFETMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Rodrigo, cumhurbaşkanlığı sarayında gazetecilere, çocukları dahil uyuşturucuya bulaşan hiç kimseyi affetmeyeceğini daha önce defalarca belirtmişti.

OĞLU İÇİN "UYUŞTURUCU TACİRİ" İDDİALARI ÇIKTI

Devlet başkanının muhalifleri, geçen hafta cumhurbaşkanının 42 yaşındaki oğlu Paulo Duterte'nin bu ay içinde yaklaşık 125 dolarlık uyuşturucu taşıyan bir geminin Manilia şehrine girmesine yardımcı olduğunu iddia ettiler.

ISPATLANIRSA OĞLUNU ÖLDÜRTECEK

Bunun üzerine açılan soruşturma sonrası, devlet başkanı oğlunun suçlu olduğu ispatlanması halinde oğlunun öldürülmesi emrini verdi ve oğlunu öldüren polislere koruma garantisi verdi.

Kaynak: haberinburada