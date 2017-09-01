Olay Görüntüler! Fabri, Sarhoş Halde Sigara Alırken Görüntülendi
Meltem'in Sevgilisi Olduğunu Öğrenen Haluk, Afallayıp Kaldı
Canlı Yayında Gözleri Dolu Dolu Hamileyim Dedi
Fenerbahçe İlk Transferini Gerçekleştirdi!
Rusya, Türk Akımı'na 3,2 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
30 Yıllık Balıkçı, Ağına Takılan 523 Kiloluk Orkinosu Görünce Şok Oldu
Mourinho'dan Ibrahimovic Açıklaması: Artık Sonuna Geldi
200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
Ntv'nin Güzel Spikeri, Bozdağ Haberini Sunarken Zor Anlar Yaşadı
Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu
Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek

Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz'ın Viber Mesajları Cinayetin Sır Perdesini Aralayacak

FİLİZ AKER VE VATAN ŞAŞMAZ'IN VİBER MESAJLARI CİNAYETİN SIR PERDESİNİ ARALAYACAK

Ülkeyi sarsan Vatan Şaşmaz cinayetinin sır perdesi aralanmaya başladı. Şaşmaz ile katili Filiz Aker'in Viber üzerinden mesajlaştığı, Aker'in Şaşmaz'a "Gel helalleşelim" yazdığı ortaya çıktı.

Tarih : 01 Eylül 2017, 09:30
Puan Ver : Filiz Aker Ve Vatan Şaşmaz'ın Viber Mesajları Cinayetin Sır Perdesini Aralayacak(5/10)1

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ı öldürüp ardından canına kıyan Filiz Aker'in cenazesi dün Tuzla'da defnedildi. Aker'in, Şaşmaz'a attığı "Gel, helalleşelim" mesajını yazdığı görüldü. İkilinin Viber programı üzerinden mesajlaşması cinayetin sır perdesini aralayacak.

VATAN ŞAŞMAZ'IN TELEFONU NEDEN KAPALIYDI?

Çifte ölümle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma sürerken "Vatan Şaşmaz'ın otel odasında kapalı olarak bulunan cep telefonunu kendisinin mi kapattığına yoksa Şaşmaz'ın telefonunun Filiz Aker tarafından mı kapatıldığına" yönelik araştırma sürüyor. Filiz Aker ile Vatan Şaşmaz'ın cep telefonlarının incelemesi ise İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

"GEL HELALLEŞELİM" MESAJINI VİBER'DEN ATMIŞ

Sabah gazetesinin haberine göre, Aker'in cinayeti işlediği ve ardından da intihar ettiği gün 'Viber' adlı konuşma programına girdiği belirlendi. Olay gününde Aker'in Şaşmaz'a "Gel konuşalım. Helalleşelim" şeklinde mesaj attığı ve Şaşmaz'ın da konuşmak için otele gittiği iddia edilmişti. İddialara göre Aker, o mesajı 'Viber' programından attı. Soruşturmayı sürdüren İstanbul Polisi, olayın meydana geldiği otelde 1130 numaralı odaya giren ve Şaşmaz ile Aker'in cesetleriyle karşılaşan otel görevlisi 3 kişinin de ifadesini aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Filiz  Aker  Ve  Vatan  Şaşmaz  In  Viber  Mesajları  Cinayetin  Sır  Perdesini  
Aralayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER