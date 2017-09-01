Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ı öldürüp ardından canına kıyan Filiz Aker'in cenazesi dün Tuzla'da defnedildi. Aker'in, Şaşmaz'a attığı "Gel, helalleşelim" mesajını yazdığı görüldü. İkilinin Viber programı üzerinden mesajlaşması cinayetin sır perdesini aralayacak.

VATAN ŞAŞMAZ'IN TELEFONU NEDEN KAPALIYDI?

Çifte ölümle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma sürerken "Vatan Şaşmaz'ın otel odasında kapalı olarak bulunan cep telefonunu kendisinin mi kapattığına yoksa Şaşmaz'ın telefonunun Filiz Aker tarafından mı kapatıldığına" yönelik araştırma sürüyor. Filiz Aker ile Vatan Şaşmaz'ın cep telefonlarının incelemesi ise İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

"GEL HELALLEŞELİM" MESAJINI VİBER'DEN ATMIŞ

Sabah gazetesinin haberine göre, Aker'in cinayeti işlediği ve ardından da intihar ettiği gün 'Viber' adlı konuşma programına girdiği belirlendi. Olay gününde Aker'in Şaşmaz'a "Gel konuşalım. Helalleşelim" şeklinde mesaj attığı ve Şaşmaz'ın da konuşmak için otele gittiği iddia edilmişti. İddialara göre Aker, o mesajı 'Viber' programından attı. Soruşturmayı sürdüren İstanbul Polisi, olayın meydana geldiği otelde 1130 numaralı odaya giren ve Şaşmaz ile Aker'in cesetleriyle karşılaşan otel görevlisi 3 kişinin de ifadesini aldı.

Kaynak: haberinburada