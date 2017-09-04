FİLİZ AKER'İN CİNAYETİ İŞLEMESİNİN NEDENİ OTHELLO SENDROMU MU?
Psikiyatrlar, Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in 'Othello Sendormu' olduğunu düşünürken; cinayetin nedenini de bu rahatsızlığa bağladılar.
Eski manken Filiz Aker'in takıntılı bir şekilde âşık olduğu sunucu Vatan Şaşmaz'ı öldürüp akabinde intihar etmesi, psikiyatride kıskançlığın zirvesi sayılan Othello Sendromu'nu akıllara getirdi. Nitekim sonu cinayetle biten pek çok vakanın altında da bu rahatsızlık yatıyor.
KISKANÇLIĞI BİTİRMEK İÇİN ÖLÜMÜ SEÇİYORLAR
Uzmanların sendrom için yaptıkları tarif de resmi tamamlıyor: "Âşık maşukla bir ve bütündür, ancak onunla varlığını sürdürür. Bu korkunç kıskançlık duygusunu yaşamamak için buna son vermek ister, eylemini planlar ve gerçekleştirir." Filiz Aker'in de bu kıskançlığa son vermek için hem Vatan Şaşmaz'ı hem de kendisini öldürdüğü düşünülüyor.
Kaynak: haberinburada
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