Eski manken Filiz Aker'in takıntılı bir şekilde âşık olduğu sunucu Vatan Şaşmaz'ı öldürüp akabinde intihar etmesi, psikiyatride kıskançlığın zirvesi sayılan Othello Sendromu'nu akıllara getirdi. Nitekim sonu cinayetle biten pek çok vakanın altında da bu rahatsızlık yatıyor.

KISKANÇLIĞI BİTİRMEK İÇİN ÖLÜMÜ SEÇİYORLAR

Uzmanların sendrom için yaptıkları tarif de resmi tamamlıyor: "Âşık maşukla bir ve bütündür, ancak onunla varlığını sürdürür. Bu korkunç kıskançlık duygusunu yaşamamak için buna son vermek ister, eylemini planlar ve gerçekleştirir." Filiz Aker'in de bu kıskançlığa son vermek için hem Vatan Şaşmaz'ı hem de kendisini öldürdüğü düşünülüyor.

Kaynak: haberinburada