İntihar etmek üzere olan gence son saniyede gelen telefon, filmleri aratmayacak bir hikayenin başlangıcı oldu. Hikayenin sonunda ise genç, o gece kendisini intihardan vazgeçiren kadınla 10 yıl sonra evlendi.

Soru-cevap sitesi Quora, yakın zamanda ziyaretçilerine şu soruyu sordu: Sadece filmlerde olacağını düşündüğünüz ama başınıza gelen deneyim nedir? Bu soruya verilen bir yanıt, 300 binden fazla görüntülendi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDEN EVLİLİĞE GİDEN SIRADIŞI SÜREÇ

Hikaye Kevin Walsh'a ait. Kevin Walsh ileride evleneceği kadınla tanışmasının ve ardından yaşanan olayların hikayesini anlattı:

YAZ KAMPINDA TANIŞTILAR

13 yaşında ve bir yaz kampındayken, hayatımda gördüğüm en güzel kız bana doğru yürüdü ve 'siyah sana yakışıyor' dedi. Neden bilmiyorum. Sohbet ettik ve arkadaş olduk, sosyal medya hesaplarımızı paylaştık ve bir süreliğine iletişimde kaldık.

"GÖRÜŞMEDİĞİMİZ HALDE AKLIMDAN ÇIKMADI"

Lisede bir süreliğine birbirimizin radarından çıktık, ama size şunu söyleyebilirim ki o kızı düşünmeden bir günüm bile geçmedi. Şimdi bile nedeninden emin değilim, o bir şekilde aklımda kalmayı sürdürdü.

"AĞIR BİR DEPRESYON GEÇİRDİM İNTİHAR ETMEYE KARAR VERDİM"

Lise son sınıfta bana altımdaki zeminin kaydığını hissettiren zamanlardan geçtim ve ağır depresyona girdim. Çareyi kendi hayatıma son vermekte buldum, bir not yazdım ve hayatıma son vereceğim yere gittim.

"İNTİHAR ETMEDEN SANİYELER ÖNCE TELEFONUM ÇALDI"

İntihar etmeden 5-10 saniye önce telefonum çaldı. Kimin aradığına baktım, bilmeden ölemezdim. Numarayı bilmiyordum, bu yüzden telefonu açtım ve o karşımdaydı.

"TAM O ANDA ARAMAK ZORUNDA HİSSETMİŞTİ"

Ona nasıl olduğunu sordum ve bana 'beni arama ihtiyacı duyduğunu' söyledi. Konuşmayalı bir yıl olmuştu ve tam o anda aramak zorunda hissetmişti. Uzun lafın kısası, o kurcaladı, ben de ağzımdan baklayı kaçırdım ve bu konuda konuştuk. Bana "Ne? Yapma bunu" dedi. Bu yetti.

"O GECE EVLİLİK TEKLİFİ İÇİN KULLANACAĞIM KELİMELERİ YAZDIM"

Onu ertesi gün aramam için bana söz verdirdi, telefonu kapattık. O gece on yıl sonra evlilik teklifi yaparken kullanacağım kelimeleri yazmaya başladım.

"İNTİHAR EĞİLİMİNDE OLANLAR BAŞKALARIYLA KONUŞMALI"

Kevin Walsh, Buzfeed internet sitesine yaptığı açıklamada yazısına gelen yorumların olumlu olduğunu ve bir kişi intihar eğilimi hissettiğinde en iyisinin başkalarıyla konuşmak olduğunu belirtti: Yüksek sesle söylemenin bir gücü var. Ağzınızdan çıktığı anda aslında bunu istemediğinizi farkedebilirsiniz.

Kaynak: haberinburada