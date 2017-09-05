Sıkıntılı süreçten çıkış arayan teknoloji mağazalar zinciri Bimeks, finansman sorununu aşmak için tedarikçilerine hisse vermeyi de seçenekler arasına aldı.

Finansman sıkıntısı yaşayan Bimeks, tedarikçilerine hisse verilmesinin seçenekler arasında olduğunu belirtti. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, sermaye artırımı yoluyla tedarikçilere hisse devrinin de gündemde olduğunu ifade etti.

ŞİRKETTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklamada, "Tedarik kanallarının yukarıda belirtilen sebeple önce daralıp sonra kapanması sebebiyle Şirketimiz, ciddi oranda azalan işletme sermayesini tekrar eski düzeyine getirmek için, muhtelif çözüm alternatifleri üzerinde çalışmaya başlamıştır. Bu çalışmalar, işletme sermayesi finansmanı, ortaklık ve sermaye yapısının güçlendirilmesi gibi seçenekler üzerinde devam etmekte olup, tedarikçilerimize sermaye artırımı yoluyla hisse verilmesi de üzerinde çalışılan seçenekler arasındadır" ifadeleri kullanıldı.

YAKIN İZLEMEYE ALINMIŞTI

Borsa İstanbul, Bimeks'i Ana Pazar'dan çıkararak Yakın İzleme Pazarı'na almıştı. Bimeks hisseleri 28 Ağustos'tan itibaren daha önce gözaltı da denilen yakın izlemede işlem görüyor.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Bimeks'in pazar değişikliği nedeni olarak finansman sıkıntısı gösterildi.

Borsa, kotasyon yönergesi gereği bir şirketin finansman sıkıntısına düştüğünü gösterir derecede vadesi geçmiş finansal, ticari, kamuya da personel borcu olması durumunda Yakın İzleme Pazarı'na geçiş kararı alıyor.

Kaynak: haberinburada