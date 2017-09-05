Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu

Finansman Sorunu Yaşayan Bimeks, Tedarikçilerine Hisse Vermeyi Düşünüyor

FİNANSMAN SORUNU YAŞAYAN BİMEKS, TEDARİKÇİLERİNE HİSSE VERMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Sıkıntılı süreçten çıkış arayan teknoloji mağazalar zinciri Bimeks, finansman sorununu aşmak için tedarikçilerine hisse vermeyi de seçenekler arasına aldı.

Tarih : 05 Eylül 2017, 14:40
Puan Ver : Finansman Sorunu Yaşayan Bimeks, Tedarikçilerine Hisse Vermeyi Düşünüyor(6/10)2

Finansman sıkıntısı yaşayan Bimeks, tedarikçilerine hisse verilmesinin seçenekler arasında olduğunu belirtti. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, sermaye artırımı yoluyla tedarikçilere hisse devrinin de gündemde olduğunu ifade etti.

ŞİRKETTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklamada, "Tedarik kanallarının yukarıda belirtilen sebeple önce daralıp sonra kapanması sebebiyle Şirketimiz, ciddi oranda azalan işletme sermayesini tekrar eski düzeyine getirmek için, muhtelif çözüm alternatifleri üzerinde çalışmaya başlamıştır. Bu çalışmalar, işletme sermayesi finansmanı, ortaklık ve sermaye yapısının güçlendirilmesi gibi seçenekler üzerinde devam etmekte olup, tedarikçilerimize sermaye artırımı yoluyla hisse verilmesi de üzerinde çalışılan seçenekler arasındadır" ifadeleri kullanıldı.

YAKIN İZLEMEYE ALINMIŞTI

Borsa İstanbul, Bimeks'i Ana Pazar'dan çıkararak Yakın İzleme Pazarı'na almıştı. Bimeks hisseleri 28 Ağustos'tan itibaren daha önce gözaltı da denilen yakın izlemede işlem görüyor.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Bimeks'in pazar değişikliği nedeni olarak finansman sıkıntısı gösterildi.

Borsa, kotasyon yönergesi gereği bir şirketin finansman sıkıntısına düştüğünü gösterir derecede vadesi geçmiş finansal, ticari, kamuya da personel borcu olması durumunda Yakın İzleme Pazarı'na geçiş kararı alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Finansman  Sorunu  Yaşayan  Bimeks  Tedarikçilerine  Hisse  Vermeyi  Düşünüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER