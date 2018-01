Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin tanıtım programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi.

"TÜM TÜRKİYE'DE YATGINLAŞMASINI UMUYORUZ"

Emine Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada "Öncelikle kamu kurumlarında ama nihai olarak tüm Türkiye'de yaygınlaşmasını umduğumuz Sıfır Atık Projesi sadece bir çevre duyarlılığı çalışması değil, insanlığın geleceği adına bir zorunluluk hareketidir. Bize emanet edilen tabiatı gelecek nesillere layıkıyla devredebilmek boynumuzun borcudur. Ne yazık ki kimyasalların çevremizi kuşattığı doğallığın nostaljik bir mevzu haline geldiği günümüzde insanoğlunun attığı neredeyse her adım yerkürenin dengesini bozmakta" dedi.

"HER ŞEYİN KENDİSİNE HAS BİR FAYDASI VAR"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Eskiden üretim fikrinin içinde çöpe yer yoktu. Her şeyin kendine has bir faydası vardı ve hemen her şey tekrar kullanılıyordu. Organik atıklar hayvan yemi veya gübre olarak yaşama geri dönüyordu. Fakat bugün üretim için harcadığımız çaba kadar tükettiklerimizin verdiği zararı bertaraf etmek için uğraşıyoruz.

"TEKNOLOJİ BİZDEN ÇOK ŞEYİ ALIP GÖTÜRDÜ"

Çevre yönetimi tüm dünyanın en büyük sorunu haline gelmiştir. Teknoloji hayatımıza yeni imkanlar getirse de bizden çok şeyi alıp götürdü. İsraf gündelik hayatı kuşattı. Üretim ve tüketim ahlakını dönüştürdü maalesef. Bu bağlamda çevre dostu bir yaşam modeli artık tüm dünyanın arayışıdır. Bunun ilk adımı sıfır atıktır.

"HER ŞEY EVİMİZDE İŞ YERİMİZDE BAŞLIYOR"

Sürdürülebilir kalkınma ancak atıkların kontrolü ile mümkündür. Zira atıklar kılık değiştirmiş enerji kaynaklarıdır. Ülkemizde oluşan evsel atıkların yüzde 52'sini organik atıklar, yüzde 20'sini plastik atıklar oluşturmaktadır. Bu oranlara baktığımızda atıkların büyük kısmının değerlendirebilir olduğu görülür. Bu noktada atık yönetiminin en temel unsurunun atıkların kaynağında ayrışması olduğunu söylemeliyiz. Yani her şey evimizde iş yerimizde başlıyor. Bireysel bilinç son derece önemli.

"BİREYSEL BİLİNÇ KADAR, KURUMSAL KARARLILIK DA ÖNEMLİ"

"Bireysel bilinç çok önemlidir. Ama kurumsal kararlılık da en az onun kadar önemli" diyen Erdoğan, "Dünyadaki başarılı atık yönetim örnekleri de bunu gösteriyor. Sıfır atık yaklaşımını kurum kültürünün bir parçası haline getirmek bu işin özünü oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"ÜLKE ÇAPINDA BİR SEFERBERLİK BAŞLATALIM"

Programa katılan Türkiye'nin seçkin kurumlarının başkanlarına, yöneticilerine, belediye başkanlarına, yazarlara, akademisyenlere seslenen Erdoğan, "Sizlerden özellikle rica ediyorum; sıfır atık kültürünü yaygınlaştıralım. Sizlerin kararlılığı binlerce insanda bilinç uyandıracak, sizlerin gayreti tonlarca atığı ekonomiye kazandıracaktır. Kamu kurumlarımız, hastanelerimiz, okullarımız, fabrikalarımız, üniversitelerimiz bu işin öncüsü olsun. Ülke çapında bir seferberlik başlatalım. Alışveriş merkezlerini, restoranları bu sürece katalım. Sonra bireylere ulaşalım, toplumu teşvik edelim. Sıfır atık farkındalığı dalga dalga evlere de yayılsın. 'Ayrıştırmak bilinçtir' diyerek evde, okulda, iş yerinde, fabrikada kağıdı gıdadan, camı metalden ayrıştıralım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde biz bu çalışmayı etkin bir şekilde başlattık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın rehberliğinde bir sistem kurduk personelimizi eğittik. Tabiatı bekçiyle değil, bilinçle koruyacağız inşallah. Her türlü ürünü tasarım aşamasından paketleme aşamasına kadar tekrar kullanılabilirlik ilkesine göre üretelim. Organik atıkları kompost gübreye dönüştürerek tabiata düzen katalım. Öncelikle kurumlarımızda sonra tüm hastanelere tüm hanelere ayrıştırma bilincine ulaşmayı temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

