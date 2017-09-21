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FİRST LADY'LER ZİRVESİ! EMİNE ERDOĞAN, MELANİA TRUMP'IN YEMEK DAVETİNE KATILDI


First Lady'ler Zirvesi! Emine Erdoğan, Melania Trump'ın Yemek Davetine Katıldı
Tarih : 21 Eylül 2017, 00:20
Puan Ver : First Lady'ler Zirvesi! Emine Erdoğan, Melania Trump'ın Yemek Davetine Katıldı(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın verdiği öğle yemeği davetine katıldı.

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor.

Bu kapsamda Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın verdiği öğle yemeği davetine iştirak etti.

Birleşmiş Milletler ABD Daimi Temsilciliği'ndeki yemekte Emine Erdoğan, first ladyler ile samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Melania Trump ile yemek süresince aynı masada bulunan Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva ile de bir süre ayaküstü samimi sohbet etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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