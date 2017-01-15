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fitbit, orta seviyede lüks akıllı saatler çıkarmayı düşünüyor

FİTBİT, ORTA SEVİYEDE LÜKS AKILLI SAATLER ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYOR

Giyilebilir teknolojik ürünler konusunda piyasanın önde gelen oyuncularından biri olan Fitbit, şimdide adını Vector girişimiyle duyurmak istiyor.

Tarih : 15 Ocak 2017, 09:21
Puan Ver : Fitbit, Orta Seviyede Lüks Akıllı Saatler Çıkarmayı Düşünüyor(5/10)3


Akıllı saat piyasasında en önde gelen oyunculardan olan Fitbit, bildiğimiz üzere çok yakın zamanda Pebble'ı bünyesine katmıştı. Şimdide  Vector akıllı saat girişimini bünyesine katmak firmanın ana amaçlarından biri olarak gözüküyor.



Romanya menşeili bir firma olan Vector, eski Citizen ile Timex yöneticileri tarafından oluşturulmuş ve orta seviyede lüks akıllı saatler sunma planı ile yaşamına başlamıştı. Tek renkli e-ink LCD ekran ile 30 güne kadar kullanım ömrü vaat eden ürünleri, özel arayüzü ile pek çok üçüncü taraf ekran teması ve uygulama gibi özellikleri dikkatleri üzerine çekmişti. Sadece bunula kalmayıp akıllı saatlerin aynı zamanda fitness özelliği de bulunuyordu.



Tüm bu artıların sonucunda Fitbit, şirketi kendi bünyesine katarak tüm bu bilgi birikiminin sahibi oldu. Satın alım için ödenen ücret ise henüz açıklanmadı.








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