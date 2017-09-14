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Fitch, Türkiye'nin Yıl Sonu Büyüme Tahminini 4,7 Olarak Belirledi

FİTCH, TÜRKİYE'NİN YIL SONU BÜYÜME TAHMİNİNİ 4,7 OLARAK BELİRLEDİ

Fitch Ratings, Londra'da yayımladığı sunumda, Türkiye'nin 2017 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 10,7, büyüme tahminini yüzde 4,7 olarak belirledi.

Tarih : 14 Eylül 2017, 17:50
Puan Ver : Fitch, Türkiye'nin Yıl Sonu Büyüme Tahminini 4,7 Olarak Belirledi(6/10)2

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Londra'da düzenlediği konferans öncesi yayımladığı sunumda, Türkiye'nin 2017 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 10,7, büyüme tahminini yüzde 4,7 olarak belirledi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KAZANMASINI ÖNGÖREMEDİK"

Fitch Ratings'in Gelişmekte Olan Avrupa Reytingleri Başkanı Paul Gamble, Türkiye'de üçüncü çeyrekte büyüme verilerinin daha güçlü olacağını belirtti. Gamble, Londra'da düzenlenen Fitch Ratings'in Küresel Ülke Reytingleri Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de Kasım 2019'dan önce erken seçim beklemediklerini ifade ederek, muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasını da öngörmediklerini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜME VERİLERİ DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

Türkiye'nin ekonomisinin dirençli olduğunu söyleyen Gamble konuşmasında "Türkiye'de üçüncü çeyrekte büyüme verileri daha güçlü olacak. Türkiye'nin mali tedbirleri güçlü ve hareket alanı mevcut." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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