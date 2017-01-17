

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, birbirinden önemli mesajlar verdiği konuşmasında şunları kaydetti: Açıkça meydan okuyorum bütün terör örgütlerine, elinizden geleni ardınıza koymayın. Çünkü bize göre Sakın kadar deme kaderin üzerinde bir kader vardır! Evet Rabbimin izni ve yardımıyla bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak, hukuk devleti sınırları içerisinde herkesten hesap sorulacaktır. Ortaköy saldırısının faili teröristin yakalanmış olması, bu güvenlik anlayışının önemli bir tezahürüdür." dedi.







'TÜRKİYE YENİ BİR İSTİKLAL MÜCADELESİ İÇİNDEDİR'







Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2013 yılından bu yana ardı ardına yaşadığımız hadiseler göstermektedir ki Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir. Bu defa muhatabımız, kendi isimleri ve askeriyle karşımıza çıkan düşmanlar değil, onlar veya onların kullandıkları maşalar olan terör örgütleridir. İsimlerinin, söylemlerinin farklı olduğuna bakmayın, PKK, DEAŞ, FETÖ, YPG, DHKP-C ve diğerlerinin hepsi de aynı senaryonun oyuncularıdır." diye konuştu.







Tüm terör örgütlerinin tek bir misyonu olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu da milli birliğimizi, ülkemizin bütünlüğünü tehdit etmek suretiyle Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına pranga vurmak, 2023 hedeflerini sabote etmektir. Edemeyecekler. İnşallah, biz göremeyeceğiz ama torunlarımız görecek. İnşallah 2053'ü de bu milletin evlatları gerçekleştirecek, 2071'i de." dedi.







'FİNANS SEKTÖRÜNÜN SAHİBİ DURUMUNDA OLANLAR KARŞISINDA BİZİ BULACAK'







Cumhurbaşkanı Erdoğan, finans sektörüyle ilgili şunları söyledi:







"Finans sektörünün sahibi durumunda olanlar, eğer bu ülkede girişimciye, yatırımcıya gerekli kredi musluklarını açmıyorsa, kim ne derse desin karşısında bizi, hükümeti bulacaktır."







"Benim sözlerim birilerinin hoşuna gitmez, bundan memnun olmazlar. Hatta bazıları da 'Siz Cumhurbaşkanı olarak bunları söylemeyin, bunları başkaları söyler...' Olur mu canım, ben sorumluluk makamındayım. Ben söylemezsem olur mu? Bu millet bize oyunu verirken ne dedi, 'Benim haklarımı sonuna kadar koru' dedi. Biz de korumaya mecburuz. Acımasız parayı kullananları ben 'ekonomik terör estiriyorlar' diye vasıflandırıyorum. Bu budur. Bunun başka izahı yoktur."







"İNSAF, İNSAF!"







Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurlarıyla ilgili de şunları söyledi:







"Türkiye'nin en önemli markası olan İstanbul'a bir gün bölücü örgüt, diğer gün DEAŞ tarafından saldırılması tesadüfi değildir. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan hızlı artışın rasyonel sebeplere dayanmadığını, meselenin üreticileri ve tüketicileri tedirgin ederek, ekonomiyi yavaşlatmak olduğunu kim inkar edebilir? Bakıyorsunuz tarlada domates bir lira ama geliyor buraya çarşıya, pazara, eve aldığımız zaman yedi, sekiz liraya kadar çıkıyor. Ne bu, bu arada olanlar kimler? İnsaf, insaf."







"AÇIKÇA MEYDAN OKUYORUM, ELİNİZDEN GELENİ ARDINIZA KOYMAYIN"







Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açıkça meydan okuyorum bütün terör örgütlerine, elinizden geleni ardınıza koymayın." dedi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:







Açıkça meydan okuyorum bütün terör örgütlerine, elinizden geleni ardınıza koymayın. Çünkü bize göre Sakın kadar deme kaderin üzerinde bir kader vardır! Evet Rabbimin izni ve yardımıyla bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. 2013 yılında Gezi olaylarında sokakları ateşe veren vandallara nasıl meydanı bırakmadıysak, 17-25 Aralık'ta hukuk darbesi yapmak için kapımıza dayananlara nasıl eyvallah etmediysek, mahalli idareler, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimlerinde bizi yıkmaya çalışanlara nasıl fırsat vermediysek, 15 Temmuz'da darbe yapmak için harekete geçenleri nasıl milletimizle birlikte başarısızlığa uğrattıysak, Suriye'de sınırımızda terör bölgesi oluşturmaya çalışanların heveslerini boşa çıkardıysak, aynı şekilde bölgemizde oynanan oyunları aynı şekilde yerle yeksan edeceğiz. Yeter ki bir olalım, diri olalım, iri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım.







kaynak:sabah