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ford mustang, euro ncap testini geçemedi!

FORD MUSTANG, EURO NCAP TESTİNİ GEÇEMEDİ!

Ford Mustang, Euro NCAP testlerinde hayal kırıklığı yaşattı!

Tarih : 27 Ocak 2017, 10:53
Puan Ver : Ford Mustang, Euro Ncap Testini Geçemedi!(9/10)10


En son yaptığı çarpışma testlerinde Volvo S90, V90 ikilisi ile Ford Mustang'i konuk eden Euro NCAP, araçlarla ilgili değerlendirme raporlarını açıkladı. Volvo modelleri her zamanki gibi testlerden en yüksek olan 5 yıldız ile geçerken, Ford'un Avrupa versiyonu ve makyaj öncesi modeli ise yalnızca 2 yıldız alabildi.



İşin ilginç yanı daha öncesinde Amerika'da Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği Yönetiminin yeni araç değerlendirme programından 5 yıldız alarak geçen Mustang, Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü ufak ön çarpışma testinden "kabul edilebilir" notu alırken, orta şiddette ön çarpışma, yan, çatı kuvveti, baş destekleri ve koltuklar testlerinden ise "iyi" sonucunu almıştı.



Bu durumda Avrupa versiyonunun, Ön Çarpışma Uyarı sistemi gibi ABD modelinde mevcut olan bazı güvenlik ekipmanlarına sahip olmadığını da hatırlatmak gerekir. Buna ilaveten Avrupa modeli, arka koltuk kemerlerinde kilitleyici sistem ve yük sınırlayıcıların bulunmaması nedeniyle oldukça eleştrilmiş.



Ön çarpışma testlerinde de hava yastıklarının yeteri kadar şişmediği belirtilen Mustang, buradan da hanesine eksi puan yemiş. Bir diğer ön çarpışma testinde arka yolcunun emniyet kemerinin altına kayması gözlemlenirken, bu durum gerçek bir dünya kazasında karın yaralanması riskinin varlığını ortaya çıkarmış. Durum yan çarpışma testinde de çok iyi olmazken, bu testte ise patlayan perde hava yastığı sonucu iç trim 10 yaşındaki bir çocuğu temsil eden kuklanın kafasına çarpıyor.



Testlerin sonucunda söylenebilecek tek şey Ford'un geçtiğimiz günlerde makyajladığı Mustang'in bu kez Avrupa'ya Çarpışma Önleme Asistanı ve Şeritte Kalma Asistanı gibi sistemler standart halde geleceği ve bu haliyle tekrar testlere girecek olması.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Ford  Mustang  Euro  Ncap  Testini  Geçemedi    haber

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