FORMÜL BELLİ! İŞTE MİLLİ TAKIM'IN GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALİ
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yer alan Türkiye, gruptaki 8 maç sonunda topladığı 14 puanla 3. sırada yer alıyor.
DOĞRUDAN GİTMEK İÇİN LİDERLİK ŞART
Grupta iki maç daha oynayacak olan Türkiye, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na doğrudan katılabilmek için grubu liderlikle tamamlamak zorunda. İkincilik ise play-off kapılarını açabilir.
İŞTE LİDERLİK FORMÜLÜ
Şu anda 3. sırada yer alan A Milli Takım'ın bulunduğu grupta liderlik koltuğunda 16 puanlı Hırvatistan yer alıyor. İkinci İzlanda'nın 16, dördüncü Ukrayna'nın da 14 puanı bulunuyor. Türkiye, gruptaki kalan iki maçında İzlanda (E) ve Finlandiya (D) ile karşılaşacak. Türkiye son iki maçtan 6 puan alırsa 20 puana ulaşıyor ve son gece oynanacak Ukrayna-Hırvatistan maçı berabere biterse grubu lider bitirmeyi garantiliyor. İki maçı kazanırsak en kötü ihtimalle play-off oynayacağız Ay-yıldızlı ekip, kalan iki maçını kazanması halinde en kötü ihtimalle grubu ikinci sırada tamamlayarak play-off aşamasına katılmaya hak kazanacak.
PLAY-OFF KRİTERLERİ DE FARKLI
Dünya Kupası'na Avrupa'dan ev sahibi olan Rusya dışında 13 takım katılacak. 13 takımın 9'u, grup aşamalarını lider olarak tamamlayan takımlar olacak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 9 takım ise topladıkları puanlara göre kendi aralarında sıralanacak. Bu 9 takım arasında en son sırada yer alan, yani 'en kötü ikinci' takım organizasyona otomatikman veda edecek. Geri kalan 8 takım ise Play-Off oynama hakkı elde edecek.
İkinci takımların belirlenmesindeki kriterler ise öncelik sırasına göre şöyle olacak:
1) En çok puan toplayan2) En yüksek averaja sahip olan3) En çok gol atan
İki ayaklı play-off eşleşmelerini kazanan dört takım, Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanacak.
(goal.com)
Kaynak: haberinburada
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