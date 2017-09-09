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Fox sunucusu kadınlara cinsel organ fotoğrafı göndermekle suçlanıyor

FOX SUNUCUSU KADINLARA CİNSEL ORGAN FOTOĞRAFI GÖNDERMEKLE SUÇLANIYOR

Amerikan televizyon kanalı Fox News, kadın çalışanlara erkek cinsel organ fotoğrafları göndermekle suçlanan sunucu Eric Bolling ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Tarih : 09 Eylül 2017, 17:50
Puan Ver : Fox Sunucusu Kadınlara Cinsel Organ Fotoğrafı Göndermekle Suçlanıyor(5/10)1

Amerikan televizyon kanalı Fox News'da, kadın çalışanlara erkek cinsel organları fotoğrafları göndermekle suçlanan sunucu Eric Bolling görevden ayrıldı.Fox News'dan yapılan açıklamada, 14 kişinin şikayeti sonucu açığa alınarak hakkında soruşturma başlatılan Bolling'in kanaldan "dostane bir şekilde" ayrıldığı belirtildi.Açıklamada, "Eric'e, sadık izleyicilerimize 10 yıllık hizmetinden dolayı teşekkür ediyor, iyi şanslar diliyoruz" denildi.Bolling'in sunduğu "The Specialists" adlı program da yayından kaldırıldı.50 milyon dolarlık tazminat davasıTaciz iddialarını duyuran Huffington Post muhabiri Yashar Ali, Bolling'in kendisine 50 milyon dolarlık iftira davası açtığını söylemişti.Muhafazakar haber kanalı daha önce de cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelmişti.Nisan'da ünlü sunucu Bill O'Reilly, cinsel taciz iddialarının ardından görevden alınmıştı. Tacize uradığını söyleyen 5 kadına 13 milyon dolar tazminat ödenmişti.Kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Roger Ailes de kadın çalışanları taciz ettiği öne sürülmüştü. İddiaları reddeden Ailes Mayıs'ta öldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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