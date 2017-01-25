Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Foxconn, ABD sınırlarında 7 milyar dolar değerinde ekran üretim tesisi inşa etmenin planlarını yapıyor.



Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Foxconn, ABD sınırlarında 7 milyar dolar değerinde ekran üretim tesisi inşa etmenin planlarını yapıyor.



Dünyadaki en büyük elektronik imalatçılarından biri olan Foxconn, ABD sınırları içinde 7 milyar dolar değerinde ekran üretim tesisi inşa etmeyi düşünmeye başladı. Tahmin edileceği üzere Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından vaat ettiği yabancı yatırım planlarında bunun etkisi oldukça büyük.



Şirket CEO'su Terry Gou ve Japon Softbank Grubu'nun CEO'su olan Masayoshi Son'ın aralık ayında enerji, yapay zeka, robot teknolojileri konusunda 100 milyar dolar civarında bir yatırım yapılacağına karar verilmişti. Yapılacak olan bu yatırımın 50 milyar dolar kadarı ABD için ayrılacak. Bunun yanında 7 milyar dolarlık ekran üretim tesisi içinde karara varılmış durumda.



Foxconn'un projesinde en az 7 milyar dolara mal olacak bu üretim tesisi içinde 30.000 ila 50.000 arası çalışana istihdam sağlanacak. Bu yatırımda en büyük paylardan biriside şirketin ABD pazarına çok önem vermesi olarak gösteriliyor.



Hayata geçecek olan bu üretim tesisinin işletmesini ise yakın zamanda Foxconn bünyesine katılan Sharp üstlenecek.



Neden Ucuz Telefon Arıyoruz?