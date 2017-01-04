Son zamanlarda yaptığı yatırımları detaylandırmaya ve arttırmaya başlayan Foxconn, şimdide LCD ekran üretimine 9 milyar dolar yatırım kararı aldı.



Son zamanlarda yaptığı yatırımları detaylandırmaya ve arttırmaya başlayan Foxconn, şimdide LCD ekran üretimine 9 milyar dolar yatırım kararı aldı.







Son dönemde düşen maliyetler ile birlikte OLED üretimi ve kullanımı oldukça yaygınlaşmaya başlamasına rağmen LCD ekran üretimi hala popülerliğini koruyor. Bunun en büyük katını Foxconn'un LCD ekran üretimine 9 milyar dolar yatırım yapması olarak gösterilebilir.



Gelen birtakım bilgilere göre Foxconn, Guangzhou şehrinde kuracağı LCD üretim tesislerine 8.8 milyar dolar yatırım yapmayı düşünüyor. Hayata geçecek bu tesiste büyük çapta ekranlar üretilecek. 2019 yılında tam kapasiteye geçmesi beklenen tesisin işletmesini Sharp üstlenecek. Firma daha öncede OLED ekranlara 2 milyar dolar yatırım yapma kararı almıştı. Bununla birlikte toplamda ekran teknolojisine 11 milyar dolar yatırım yapılmış olunacak.



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