Alman Focus dergisi, Frankfurt Havalimanı'nda biber gazlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Çok sayıda yaralı var.

Almanya'nın en önemli havalimanları arasında yer alan Frankfurt Uluslararası Havalimanı'nda, biber gazı saldırısı gerçekleşti. Saldırı check-in için bekleyen yolcuları hedef aldı. Alman medyası, havalimanında yaralılar olduğunu bildiriyor.

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Kaynak: haberinburada