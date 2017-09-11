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Frankfurt Havalimanı'nda Biber Gazlı Saldırı

FRANKFURT HAVALİMANI'NDA BİBER GAZLI SALDIRI

Alman Focus dergisi, Frankfurt Havalimanı'nda biber gazlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Çok sayıda yaralı var.

Tarih : 11 Eylül 2017, 13:30
Puan Ver : Frankfurt Havalimanı'nda Biber Gazlı Saldırı(6/10)2

Almanya'nın en önemli havalimanları arasında yer alan Frankfurt Uluslararası Havalimanı'nda, biber gazı saldırısı gerçekleşti. Saldırı check-in için bekleyen yolcuları hedef aldı. Alman medyası, havalimanında yaralılar olduğunu bildiriyor.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Frankfurt  Havalimanı  Nda  Biber  Gazlı  Saldırı    haber

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