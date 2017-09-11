FRANKFURT HAVALİMANI'NDA BİBER GAZLI SALDIRI
Alman Focus dergisi, Frankfurt Havalimanı'nda biber gazlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Çok sayıda yaralı var.
Almanya'nın en önemli havalimanları arasında yer alan Frankfurt Uluslararası Havalimanı'nda, biber gazı saldırısı gerçekleşti. Saldırı check-in için bekleyen yolcuları hedef aldı. Alman medyası, havalimanında yaralılar olduğunu bildiriyor.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
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