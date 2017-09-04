FRANSA, ELEMELERDE LÜKSEMBURG'LA BERABERE KALARAK İDDAA'CILARI BATIRDI
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin en büyük sürprizini Fransa deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Lüksemburg gerçekleştirdi.
Kadrosunda Paul Pogba, Kylian Mbappe ve Antoine Griezmann gibi yıldızları bulunduran Fransa, FIFA sıralamasında 136'ncı sırada bulunan Lüksemburg ile Stade de France'da 0-0 berabere kalarak büyük şok yaşadı.
34 ŞUTTA GOLÜ ATAMADILAR
A Grubu'nun lideri Maviler, Hollanda galibiyeti sonrasında büyük fark hedeflediği Lüksemburg maçında aradığı golü bir türlü bulamadı. 90 dakika boyunca attığı 34 şutta mutlu sona ulaşamayan Didier Deschamps'ın öğrencileri, konuk ekibin 80. dakikada geliştirdiği kontra atakta topun direkten dönmesiyle derin bir nefes aldı.
FRANSA 17 PUANDA
Bu sonucun ardından Fransa puanını 17'ye yükseltti ve bitime iki hafta kala en yakın takipçisi İsveç'in 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.
103 YIL SONRA İLK PUAN
Lüksemburg ise gecenin sürprizini gerçekleştirmesinin yanısıra, tarihi bir puan kazandı. 582 bin nüfusa sahip Batı Avrupa ülkesi, 1914'teki 5-4'lük galibiyetten sonra Fransa'dan ilk kez puan aldı.
Kaynak: haberinburada
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