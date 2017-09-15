Fransa'nın başkenti Paris'te terörle mücadele devriyesindeki bir askere sabah saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırının ardından, akşam saatlerinde de Lyon kentinde bir kişi çekiçle sivillere saldırdı.

2 KADIN YARALANDI

Saldırı sonucunda iki kadının yaralandığı ve durumlarının kritik olduğu belirtildi.

TERÖR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Fransız polisi olayın bir terör saldırısı olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Saldırganın henüz yakalanmadığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada