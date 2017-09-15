Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti

FRANSA'DA BİR KİŞİ ÇEKİÇLE RASTGELE SİVİLLERE SALDIRDI


Fransa'da Bir Kişi Çekiçle Rastgele Sivillere Saldırdı
Tarih : 15 Eylül 2017, 18:30
Puan Ver : Fransa'da Bir Kişi Çekiçle Rastgele Sivillere Saldırdı(8/10)4

Fransa'nın başkenti Paris'te terörle mücadele devriyesindeki bir askere sabah saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırının ardından, akşam saatlerinde de Lyon kentinde bir kişi çekiçle sivillere saldırdı.

2 KADIN YARALANDI

Saldırı sonucunda iki kadının yaralandığı ve durumlarının kritik olduğu belirtildi.

TERÖR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Fransız polisi olayın bir terör saldırısı olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Saldırganın henüz yakalanmadığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fransa  Da  Bir  Kişi  Çekiçle  Rastgele  Sivillere  Saldırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER