FRANSA'DA BİR KİŞİ ÇEKİÇLE RASTGELE SİVİLLERE SALDIRDI
Fransa'nın başkenti Paris'te terörle mücadele devriyesindeki bir askere sabah saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırının ardından, akşam saatlerinde de Lyon kentinde bir kişi çekiçle sivillere saldırdı.
2 KADIN YARALANDI
Saldırı sonucunda iki kadının yaralandığı ve durumlarının kritik olduğu belirtildi.
TERÖR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Fransız polisi olayın bir terör saldırısı olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Saldırganın henüz yakalanmadığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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