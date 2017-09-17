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Fransa'da British Airways Uçağı Tahliye Edildi

FRANSA'DA BRİTİSH AİRWAYS UÇAĞI TAHLİYE EDİLDİ

Fransa'da bulunan Charles de Gaulle Havalimanı'ndan Londra'ya gitmek üzere kalkış yapması planlanan yolcu uçağı, güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Tarih : 17 Eylül 2017, 13:50
Puan Ver : Fransa'da British Airways Uçağı Tahliye Edildi(8/10)4

Fransa'da bulunan Charles de Gaulle Havalimanı'nda Londra'ya gitmek üzere kalkış yapması planlanan yolcu uçağının güvenlik nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.

GÜVENLİK NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Charles de Gaulle Havalimanı'nda British Airways'e ait yolcu uçağı "güvenlik" nedeniyle tahliye ediliyor. Yetkililer, Londra'daki Heatrow Havalimanına gitmesi planlanan yolcu uçağının yerel saatle 07.25 sıralarında kalkış yapması bekleniyordu.

Yolcuların arandığı ifade edilirken, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiği öğrenildi.British Airways Sözcüsü konuya ilişkin açıklamasın "Müşterilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği önceliğimizdir. Tedbir amaçlı güvenlik kontrolü yapılmaktadır. Güvenlik sağlanmadan uçuş gerçekleştirilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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