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FRANSA'DA POLİSLER İSYAN ETTİ: ÇOK TEHLİKELİ ŞARTLARDA ÇALIŞIYORUZ


Fransa'da polisler isyan etti: Çok tehlikeli şartlarda çalışıyoruz
Tarih : 17 Eylül 2017, 01:40
Puan Ver : Fransa'da Polisler İsyan Etti: Çok Tehlikeli Şartlarda Çalışıyoruz(10/10)6

Fransa'da polisler çalışma koşullarını protesto amacıyla gösteri düzenledi.

Polislerin ve ailelerinin kurduğu üç sivil toplum örgütünün başkent Paris başta olmak üzere ülkenin bazı şehirlerinde düzenlediği gösteriye yüzlerce polis memuru ve aileleri katıldı.

"VATANDAŞLAR UYANIN POLİSİNİZ ÖLÜYOR"

Göstericiler, Paris'te Invalides Meydanı'nda toplanarak, polislerin fiziki olarak yetersiz ortamlarda ve tehlikeli koşullarda çalıştığını vurgulayan pankartlar taşıdı.

Protesto sırasında, "Vatandaşlar uyanın polisiniz ölüyor", "Yeter, yeter polisler yakıldı" şeklinde sloganlar atıldı.

Gösteriler Strazburg, Lyon ve Marsilya gibi büyük şehirlerde de yapıldı.

BİR POLİS MOLOTOFLA YARALANMIŞTI

Fransa'da 13 Kasım'da 2015'te 130 kişinin öldüğü terör eylemlerinin ardından ilan edilen olağanüstü hal çerçevesinde yoğun stres ve iş yükü altında çalışan polislerin protestoları, geçtiğimiz yıl bir polisin takip ettiği bir eylemde molotofkokteyli ile yaralanmasının ardından artmıştı.

Hükümet, 2016 yılında polis memurlarının gereksinimlerini karşılamak için 250 milyon avro ek ödenek çıkarmış ve polisin bazı yetkilerini genişletmişti.

POLİSİN CİNSEL TACİZİ OLAYLARI TIRMANDIRDI

Polisin yetkilerinin genişletilmesi protestolara neden olmuş, protestolar 22 yaşındaki bir erkeğin polis tarafından cinsel tacize uğraması ve bir Çinlinin polis tarafından vurularak öldürülmesi sonrasında tırmanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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