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FRANSA'DAN ELİMİZ BOŞ DÖNDÜK


Fransa'dan elimiz boş döndük
Tarih : 15 Eylül 2017, 01:00
Puan Ver : Fransa'dan Elimiz Boş Döndük(5/10)1

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya 1-0 yenildi.

Olympique Marsilya'ya galibiyeti getiren golü 48. dakikada Adil Rami attı.

Bu sonuçla Marsilya grupta 3 puana ulaştı, temsilcimiz ise 0 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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