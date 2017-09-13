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FRANSA'DAN S-400'LER KONUSUNDA TÜRKİYE'YE DESTEK: NATO ÜLKELERİ YORUM YAPMAMALI


Fransa'dan S-400'ler Konusunda Türkiye'ye Destek: NATO Ülkeleri Yorum Yapmamalı
Tarih : 13 Eylül 2017, 21:30
Puan Ver : Fransa'dan S-400'ler Konusunda Türkiye'ye Destek: Nato Ülkeleri Yorum Yapmamalı(8/10)4

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ın 14-15 Eylül'de gerçekleşecek Türkiye ziyareti öncesi, Fransa'dan Türkiye ile ilgili olumlu mesajlar geldi.

"S-400, TÜRKİYE'NİN İÇ MESELESİ, NATO ÜLKELERİ YORUM YAPMAMALI"

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Romatet-Espagne, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'lerle ilgili NATO üyesi ülkelerin yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Romatet-Espagne, "Türkiye'nin askeri teknoloji edinmesi, egemen olarak yaptığı bir tercih. NATO üyeleri, bu konuda yorum yapmamalı" dedi.

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI, MEVKİDAŞI ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, yarın Türkiye'ye geliyor. 2 gün sürecek resmi ziyarette Fransız bakan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Görüşmelerde Türkiye-Fransa ikili ilişkileri gözden geçirilecek, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

ERDOĞAN, KAPORANIN VERİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti sonrası İstanbul'a dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Rusya'dan S-400'lerin alınması için imzalar atıldı. Bildiğim kadarıyla kapora da verildi" demişti.

PUTİN'İN DANIŞMANI SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞINI BELİRTMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin de, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratı imzaladıklarını ve kontratın hayata geçirilmeye başlayacağını bildirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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