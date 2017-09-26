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FRİDA KAHLO'NUN TÜYLERİNİ ALDIKLARI EPİLASYON REKLAMINA TEPKİ YAĞDI


Frida Kahlo'nun Tüylerini Aldıkları Epilasyon Reklamına Tepki Yağdı
Tarih : 26 Eylül 2017, 15:50
Puan Ver : Frida Kahlo'nun Tüylerini Aldıkları Epilasyon Reklamına Tepki Yağdı(10/10)6

Bir epilasyon aletinin reklam filminde, ünlü ressam Frida Kahlo'nun kaş ve bıyıklarını photoshop ile sildiler.

ÜNLÜ RESSAMIN TABLOLARINI DEĞİŞTİRDİLER

Bir epilasyon aleti markasının yaptığı Frida Kahlo'lu reklam görenleri şoke ediyor. Çünkü reklamda Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun otoportreleri kullanılmış. Ancak resimlerde Kahlo'nun bıyık ve kaşları fotoshopla alınmış.

BÜYÜK SAYGISIZLIK

Yüz epilasyon aletinin tanıtıldığı reklamlar "Frida bunu bir bilseydi" sloganıyla piyasaya sunuldu. Slogan sosyal medyada saygısızlık olarak değerlendirildi.

FRİDA ZATEN GÜZELLİK ALGISINA DİRENİYORDU

Frida'nın kalın kaşlarına ve bıyıklarına yapan gönderme yapan reklam sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medyada pek çok kullanıcı Frida'nın tam da güzellik algısına direndiği için kendisini resmettiğini yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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