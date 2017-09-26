FRİDA KAHLO'NUN TÜYLERİNİ ALDIKLARI EPİLASYON REKLAMINA TEPKİ YAĞDI
Bir epilasyon aletinin reklam filminde, ünlü ressam Frida Kahlo'nun kaş ve bıyıklarını photoshop ile sildiler.
ÜNLÜ RESSAMIN TABLOLARINI DEĞİŞTİRDİLER
Bir epilasyon aleti markasının yaptığı Frida Kahlo'lu reklam görenleri şoke ediyor. Çünkü reklamda Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun otoportreleri kullanılmış. Ancak resimlerde Kahlo'nun bıyık ve kaşları fotoshopla alınmış.
BÜYÜK SAYGISIZLIK
Yüz epilasyon aletinin tanıtıldığı reklamlar "Frida bunu bir bilseydi" sloganıyla piyasaya sunuldu. Slogan sosyal medyada saygısızlık olarak değerlendirildi.
FRİDA ZATEN GÜZELLİK ALGISINA DİRENİYORDU
Frida'nın kalın kaşlarına ve bıyıklarına yapan gönderme yapan reklam sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medyada pek çok kullanıcı Frida'nın tam da güzellik algısına direndiği için kendisini resmettiğini yazdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar