Otomobilsiz yaşama dikkat çekmek için bir araya gelen binlerce bisikletli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde pedal çevirdi. Bisikletçilerin renkli görüntüleri, havadan görüntülendi.

Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bir araya gelen binlerce bisikletli, otomobilsiz yaşama dikkat çekmek için Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde pedal çevirdi. Bisikletlilerin köprüden geçişi renkli görüntüler oluştururken, bu anlar havadan görüntülendi.

BİNLERCE BİSİKLETLİ BİR ARAYA GELDİ

Otomobilsiz Yaşam Derneği tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü nedeniyle bisiklet turu düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde Levent'te bir araya gelen binlerce bisikletli, otomobilsiz yaşam farkındalığı oluşturmak amacıyla pedal çevirdi.KÖPRÜDE PEDAL ÇEVİRDİLER

Daha önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen bisikletliler, bu kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçerek bir ilki gerçekleştirdi. Etkinlik için polis yoğun güvenlik önlemi alırken, köprü trafiğe kapatıldı. Bu duruma bazı sürücüler tepki gösterdi.HAVADAN GÖRÜTÜLENDİ

Bisikletlilerin köprüden geçişi havadan da görüntülendi. Kadıköy'de sona erecek olan 26 kilometrelik tur sonunda şanslı katılımcılara çekilişle bisiklet hediye edilecek.

Kaynak: haberinburada