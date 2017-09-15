FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN KADINLARDA AIDS VE HEPATİT ÇIKTI
Erzincan'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kadınlarda AIDS ve Hepatit C olduğu tespit edildi. Mahkeme, AIDS çıkan kadını serbest bıraktı.
Erzincan'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kadınlardan birinde AIDS, bir diğerinde ise Hepatit C olduğu tespit edildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Edinilen bilgiye göre Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok adrese ve otele yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kişi "Fuhuş yaptırmak, fuhşa aracılık, yer temin etmek ve insan ticareti yapmak" suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı. Gözaltına alınan 10 kişiden A.Z, L.H., E.M, C.A. tutuklandı
AIDS ÇIKAN KADIN SERBEST BIRAKILDI
Gerçekleştirilen operasyon sonrası şüphelilere uygulanan sağlık kontrolünde 10 kadın içerisinden T.İ.'nin AIDS, L.H.'nin ise Hepatit C taşıyıcısı olduğu bildirildi. L.H tutuklananlar arasında yer alırken, T.İ. adli kontrol şartıyla diğer 5 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
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