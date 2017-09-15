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Fuhuş Operasyonunda Gözaltına Alınan Kadınlarda AIDS ve Hepatit Çıktı

FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN KADINLARDA AIDS VE HEPATİT ÇIKTI

Erzincan'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kadınlarda AIDS ve Hepatit C olduğu tespit edildi. Mahkeme, AIDS çıkan kadını serbest bıraktı.

Tarih : 15 Eylül 2017, 01:40
Puan Ver : Fuhuş Operasyonunda Gözaltına Alınan Kadınlarda Aıds Ve Hepatit Çıktı(8/10)4

Erzincan'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kadınlardan birinde AIDS, bir diğerinde ise Hepatit C olduğu tespit edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok adrese ve otele yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kişi "Fuhuş yaptırmak, fuhşa aracılık, yer temin etmek ve insan ticareti yapmak" suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı. Gözaltına alınan 10 kişiden A.Z, L.H., E.M, C.A. tutuklandı

AIDS ÇIKAN KADIN SERBEST BIRAKILDI

Gerçekleştirilen operasyon sonrası şüphelilere uygulanan sağlık kontrolünde 10 kadın içerisinden T.İ.'nin AIDS, L.H.'nin ise Hepatit C taşıyıcısı olduğu bildirildi. L.H tutuklananlar arasında yer alırken, T.İ. adli kontrol şartıyla diğer 5 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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