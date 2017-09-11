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FUTBOL MAÇI PARTİSİ KATLİAMA DÖNDÜ: 8 ÖLÜ


Futbol maçı partisi katliama döndü: 8 ölü
Tarih : 11 Eylül 2017, 09:40
Puan Ver : Futbol Maçı Partisi Katliama Döndü: 8 Ölü(7/10)3

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Plano kentindeki bir evde meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi öldü, yaralanan iki kişi de hastaneye kaldırıldı. Silah sesleri ihbarı üzerine olay yerine gelen polisin baskın yaptığı evde polislerle çatışmaya giren saldırgan öldürüldü. Saldırganın öldürüldüğü evde Amerikan Futbol Ligi maçının izlendiği öğrenildi.

POLİS EVE GİRDİĞİNDE SALDIRGANLA KARŞILAŞTI

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Plano kentinde West Spring Creek Parkway bölgesinde tek katlı bir evde Amerikan Futbol Ligi takımlarından Dallas Kovboyları'nın maçını izleme partisinde, kimliği açıklanmayan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle evdekilere kurşun yağdırdı. Çevre evde yaşayanlar silah sesleri üzerine polisi aradı. Olay yerine gelen polisler, ev içinde cansız bedenler ve saldırganla karşılaştı. Elinde silahıyla polislerle çatışmaya giren saldırgan ölü olarak ele geçirildi. Futbol maçı partisinde saldırganla birlikte toplam 8 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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