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Futbolcusunu öve öve bitiremedi: Kızınız varsa damat olarak alın

FUTBOLCUSUNU ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ: KIZINIZ VARSA DAMAT OLARAK ALIN

İngiltere'de Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte, oyuncusu Alvaro Morata'nın çok kibar bir insan olduğunu söyleyerek, "Kızınız varsa Morata'yla evlendirebilirsiniz" dedi.

Tarih : 23 Eylül 2017, 13:40
Puan Ver : Futbolcusunu Öve Öve Bitiremedi: Kızınız Varsa Damat Olarak Alın(6/10)2

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin teknik direktörü Antonio Conte, golcü oyuncu Alvaro Morata hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Sezon başında Juventus'tan transfer edilen 24 yaşındaki golcü, kısa sürede takıma ve lige adapte olarak attığı gollerle Londra ekibini sırtlamayı başardı.

"ÇOK KİBAR BİRİSİ"

Atletico Madrid'e gönderilen Diego Costa'yı takımda istemeyen Conte, "Alvaro'nun iyi olduğunu biliyorum. Gerçekten iyi bir insan ve karakteri de çok sağlam. Taktiksek, fiziksel ve teknik olarak antrenmanlarda da kendisini gösteriyor. Çok kibar biri ve bundan hoşlanıyorum" ifadelerin kullandı.

Morata'nın iyi bir bitirici olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, "Ceza sahası içinde topla çok iyi pozisyon alıyor. Gerçekten iyi bir adam. Kızınızı evlendirmek isteyeceğiniz türden bir erkek" şeklinde konuştu.

"DAHA AGRESİF OLMALI"

Yine de Morata'nın da eksikleri olduğunu söyleyen Conte, "Soyunma odasında onunla geliştirmesi gereken konular üzerine konuşuyoruz. Ondan daha fazla agresif olmasını istiyorum" sözlerini sarf etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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