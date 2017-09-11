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Galatasaray, 17 Yaşındaki Kazım Çelik'i Transfer Etti

GALATASARAY, 17 YAŞINDAKİ KAZIM ÇELİK'İ TRANSFER ETTİ

Galatasaray, geçtiğimiz yıl Manavgatspor'da forma giyen 17 yaşındaki genç golcü Kazım Çelik'i transfer etti.

Tarih : 11 Eylül 2017, 16:20
Puan Ver : Galatasaray, 17 Yaşındaki Kazım Çelik'i Transfer Etti(9/10)5

Kayserili 17 yaşındaki Kazım Çelik, geçen sene Kayseri Erkiletspor'dan Manavgatspor'a, bu sene de Galatasaray'a transfer oldu.

Futbola 12 yaşında Erkiletspor'da başlayan ve mavi beyazlı kulüpte U13, U14, U15, U16, U17, U19 ve 1.Amatör Küme'deki A takımda oynadıktan sonra geçen sezon 3'üncü Lig'de yer alan Manavgatspor'da 17 maçta forma giyen Kazım, ağustos ayında Antalya ekibi ile sözleşmesini fesh etti.

2020'YE KADAR SÖZLEŞME İMZALADI

Transfer döneminin son günlerinde genç yetenek, kendisini 2020'ye Galatasaraylı yapan sözleşmeye imza attı. 17 yaşında profesyonel olan forvet oyuncusu Kazım Çelik, tutkunu olduğu takıma transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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