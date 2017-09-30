Süper Lig'in 7. haftasında lider Galatasaray evinde Kardemir Karabükspor'u 3-2 yendi.

Karşılaşmada ilk tehlikeli atak 3. dakikada Karabükspor'dan geldi. Muslera'nın kısa pasında topu alan Gabriel Torje ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vurdu fakat top yandan auta gitti.

10. dakikada Galatasaray Feghouli ile gole yaklaştı. Sağ kanattan Younes Belhanda'nın paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Sofiane Feghouli sağ çaprazda topla buluştu. Cezayirli oyuncunun dar açıdan sert vuruşunda savunmadan seken top oyun alanının dışına çıktı.

FEGHOULI PERDEYİ AÇTI

Galatasaray 17. dakikada Feghouli ile Karabükspor karşısında 1-0 öne geçti. Sol kanattan Martin Linnes'in ceza sahasına çevirdiği topta Karabükspor kalecisinden seken top önünde kalan Feghouli topu kaleye gönderdi ve Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti.

MAICON 2-0'A GETİRDİ

Sarı kırmızlılar bu golden 5 dakika sonra Maicon ile skoru 2-0 yaptı. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Younes Belhanda geçti. Belhanda'nın ortasında ön direkte Gomis'i aşan topu Maicon kafayla tamamladı.

YATABARE FARKI 1'E İNDİRDİ

Karabükspor 27. dakikada Yatabare ile farkı bire indirdi. Belhanda'nın pas hatasında topla buluşan Gabriel Torje pasını savunmanın arkasına sarkan Mustapha Yatabare'ye aktardı. Yatabare'nin plase vuruşunda top Muslera'nın sağından filelerle buluştu.

İlk yarının 41. dakikasında Fernando şansını ceza sahasının dışından denedi ancak top kale direğinin hemen yanından auta çıktı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki kalede de etkili gol pozisyonları vardı. Galatasaray özellikle Gomis ve Feghouli ile Karabükspor kalesinde etkili olurken Karabükspor'da Torje ve Seleznov ile etkili oldu.

RODRIGUES DİREKTEN DÖNDÜ

Galatasaray 67. dakikada Rodrigues ile 3. gole çok yaklaştı. Rodrigues'in ceza sahasının dışından şutu direğe takıldı ve top auta çıktı.

Sarı kırmızılılar 78. dakikada Karabük kalesini abluka altına altına aldı. Ceza sahası içinde pas trafiğine giren Galatasaraylı oyuncular pozisyonu sonlandıramadı.

SELEZNOV BERABERLİĞİ GETİRDİ, SON SÖZÜ MAICON SÖYLEDİ

Karabükspor 82. dakikada penaltı kazanırken topun başına geçen Seleznov topu ağlarla buluşturdu ve Karabükspor'a 2-2'lik beraberliği getirdi.

Galatasaray karşılaşmanın uzatma dakikalarında Maicon ile bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: haberinburada