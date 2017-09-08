GALATASARAY BAŞKANI, ARDA KONUSUNA NOKTAYI KOYDU
Galatasaray'da Denayer, Latovlevici ve Carrasso için düzenlenen imza töreninde Dursun Özbek'in Arda Turan'la ilgili sorulara yuvarlak yanıtlar vermesi dikkat çekti.
"TRANSFER SEZONUNU KAPATTIK"
Bir gazetecinin Asamoah ve Arda Turan'la ilgili sorusuna yanıt verirken Asamoah'la ilgili detaylı bilgi veren Başkan Özbek Arda Turan için ise oyuncunun ismini kullanmadan 'Transfer sezonunu kapattık' yanıtını verdi.
Ancak gazeteciler vazgeçmedi. Arda Turan'la ilgili gelen ısrarlı sorular üzerine Özbek "Elimizde bir oyuncu stoğu var, oynanan oyun gösterilen performans ortada" demekle yetindi.
Kaynak: haberinburada
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