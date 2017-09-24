Süper Lig'de lider Galatasaray geriye düştüğü Bursa deplasmanında kazanmasını bildi.

Bu sezon ilk kez bir maçta geriye düşen Aslan, yeni transferi Feghouli'nin ve Tolga Ciğerci'nin klas golleriyle sonuca gitti.

DELARGE PERDEYİ AÇTI

Bursa'da dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada ilk net fırsatı Stancu ile Bursaspor yakaladı. Geçen haftaların aksine basit top kayıpları yapan sarı kırmızılılar 14. dakikada kalesinde golü gördü. Ani gelişen Bursaspor atağında savunmanın arkasına atılan topa son dokunan Delarge Timsah'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarının kalan dakikalarında Gomis ve Rodrigues ile fırsatlar yakalayan Aslan, Harun ve Bursaspor savunması geçemedi.

GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI

İkinci yarıda rakip kalede baskısını artıran Galatasaray dakikalar ilerledikçe oyunu Bursa kalesine yıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor Feghouli ve Yasin değişiklikleriyle oyunda tüm riskleri aldı. 73. dakikada sahneye çıkan Feghouli enfes bir golle skoru eşitledi. Beraberlik golünden sonra galibiyet için saldıran Galatasaray'ın öne geçmesi uzun sürmedi. 81. dakikada Bursaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topta ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yapan ilk haftaların yıldızı Tolga Ciğerci Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 öne geçirdi.

Böylece 16 puana çıkan Galatasaray zirvedeki yerini korudu. Bu sezon 3. kez yenilen Bursaspor ise 9 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada