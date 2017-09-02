GALATASARAY, GÖNDERDİĞİ FUTBOLCULAR SAYESİNDE 35 MİLYON EURO KAR ETTİ
Bruma, Podolski, Semih, Salih ve Cenk'i satan Galatasaray, Chedjou, Sabri ve Josue'nin sözleşmelerini yenilemedi, Sneijder'le yollarını ayırdı, Carole ve Cavanda'yı da kiralık olarak yolladı.
Sarı-kırmızılı kulüp 12 oyuncusuna 17.6 milyon Euro maaş ödemekten kurtuldu, kiralama bedeli ve bonservis ücretleri ile kasasına 35.3 milyon Euro koydu.
OPERASYON DEVAM EDECEK
Türkiye'de transfer dönemi 8 Eylül'de sona eriyor ve 35.3 milyon Euro'luk bu operasyon Hakan Balta, De Jong, Donk, Tarık Çamdal, Emrah Başsan, Umut Gündoğan ve Endoğan Adili ile devam edecek.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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