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GALATASARAY, GÖNDERDİĞİ FUTBOLCULAR SAYESİNDE 35 MİLYON EURO KAR ETTİ


Galatasaray, Gönderdiği Futbolcular Sayesinde 35 Milyon Euro Kar Etti
Tarih : 02 Eylül 2017, 14:20
Puan Ver : Galatasaray, Gönderdiği Futbolcular Sayesinde 35 Milyon Euro Kar Etti(6/10)2

Bruma, Podolski, Semih, Salih ve Cenk'i satan Galatasaray, Chedjou, Sabri ve Josue'nin sözleşmelerini yenilemedi, Sneijder'le yollarını ayırdı, Carole ve Cavanda'yı da kiralık olarak yolladı.

Sarı-kırmızılı kulüp 12 oyuncusuna 17.6 milyon Euro maaş ödemekten kurtuldu, kiralama bedeli ve bonservis ücretleri ile kasasına 35.3 milyon Euro koydu.

OPERASYON DEVAM EDECEK

Türkiye'de transfer dönemi 8 Eylül'de sona eriyor ve 35.3 milyon Euro'luk bu operasyon Hakan Balta, De Jong, Donk, Tarık Çamdal, Emrah Başsan, Umut Gündoğan ve Endoğan Adili ile devam edecek.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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