GALATASARAY HAZIRLIK MAÇINDA EYÜPSPOR'U 4-2 YENDİ
Galatasaray, milli maç arasında lige verilen arayı Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Eyüpspor'la değerlendirdi. Aslan mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Mücadelede Galatasaray'ın gollerini 12. dakikada Recep Gül, 42. dakikada Feghouli, 43. dakikada Emrah Başsan ve 75. dakikada Denayer kaydetti.
YENİ TRANSFERLER BOŞ GEÇMEDİ
Eyüpspor'un golleri 79. dakikada Naci ve 82. dakikada penaltıdan Gencay attı. Sarı kırmızılı ekipte yeni transferler Feghouli ve Denayer ilk maçlarında golle katkı sağladı.
Kaynak: haberinburada
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