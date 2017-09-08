Galatasaray transferi bitirdi! Sarı-Kırmızılı ekip, Karabükspor'da forma giyen Iasmin Latovlevici'yi transfer ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

BONSERVİSİ 550 BİN EURO

"Profesyonel futbolcu Iasmin Latovlevici ve kulübü Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 550,000 Euro tutarında transfer tazminatı ödenecektir.

YILLIK 750 BİN EURO ALACAK

Futbolcu ile 2017-2018 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenmek üzere anlaşılmıştır. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödenecektir. İlaveten, sözleşme süresince şampiyonluğun kazanıldığı her bir sezonda oyuncuya hak etmiş olduğu puan başı primlerin %25'i tutarında ek prim ödenecektir.

18 MAÇ OYNARSA BİR SONRAKİ SENE DE GALATASARAY'DA

Oyuncunun 2017/2018 sezonunda 18 resmi müsabakada (TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakaları) forma giymesi halinde sözleşme aynı mali şartlarda 2018-2019 sezonunda da geçerli olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: haberinburada