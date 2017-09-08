Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!

Galatasaray, Kaleci Carrasso Transferini KAP'a Bildirdi

GALATASARAY, KALECİ CARRASSO TRANSFERİNİ KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray, bonservisi elinde olan Fransız kaleci Carrasso'ya yıllık 600 bin Euro ödeyeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Tarih : 08 Eylül 2017, 14:30
Puan Ver : Galatasaray, Kaleci Carrasso Transferini Kap'a Bildirdi(5/10)1

Galatasaray, kaleci Cedric Carrasso ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 35 yaşındaki kaleciye yıllık 600 bin euro sabit ücret ödenecek.

Sarı-kırmızılılar, Carrasso'ya TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 5 bin Euro prim ödeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Kaleci  Carrasso  Transferini  Kap  A  Bildirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER