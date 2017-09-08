Galatasaray, bonservisi elinde olan Fransız kaleci Carrasso'ya yıllık 600 bin Euro ödeyeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray, kaleci Cedric Carrasso ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 35 yaşındaki kaleciye yıllık 600 bin euro sabit ücret ödenecek.

Sarı-kırmızılılar, Carrasso'ya TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 5 bin Euro prim ödeyecek.

Kaynak: haberinburada