GALATASARAY, KALECİ CARRASSO TRANSFERİNİ KAP'A BİLDİRDİ
Galatasaray, bonservisi elinde olan Fransız kaleci Carrasso'ya yıllık 600 bin Euro ödeyeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray, kaleci Cedric Carrasso ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 35 yaşındaki kaleciye yıllık 600 bin euro sabit ücret ödenecek.
Sarı-kırmızılılar, Carrasso'ya TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 5 bin Euro prim ödeyecek.
Kaynak: haberinburada
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