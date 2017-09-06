GALATASARAY, KARABÜKSPOR'DAN LATOVLEVİCİ'Yİ RENKLERİNE BAĞLADI
Galatasaray aradığı sol beki Karabükspor'da buldu. Galatasaray, Karabükspor'un sol bekli Iasmin Latovlevici'yi renklerine kattı!
550 BİN EURO BONSERVİS ÖDENECEK
Sarı Kırmızılılar, Karabükspor Kulübü ile Rumen sol bek için anlaştı. Galatasaray, 550 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Igor Tudor'un eski öğrencisini kadrosuna kattı.
KONTRAT 1+1 YILLIK
Galatasaray oyuncu ile 800 bin Euro karşılığında anlaşırken Romen oyuncunun kontratı ise 1+1 yıllık olacak. Latovlevici Perşembe günü sabah sağlık kontrolünden geçecek.
LATOVLEVICI KİMDİR?
31 yaşındaki Rumen sol bek oyuncusu Iasmin Latovlevici, profesyonel futbol kariyerine ülkesinin CFR Timişoara kulübünde başladı. Sırasıyla Politehnica Timişoara, Steaua Bükteş ve Gençlerbirliği'nde forma giyen Latovlevici, geçen sezon Karabük'e transfer olmuştu. 31 maçta 4 gol ve 3 asist üreten başarılı oyuncu, ortaya koyduğu futbol ile alkışları topladı. Karabükspor ile sözleşmesinin son senesine giren Rumen oyuncunun son durağı Galatasaray oldu.
Kaynak: haberinburada
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