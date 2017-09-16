Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, 5. hafta maçında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in ilk üç haftasında Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden Galatasaray, geride kalan haftada Antalyaspor ile berabere kalarak bu sezon ilk puan kaybını yaşamıştı.

GALATASARAY AVERAJLA LİDER

Sarı-kırmızılı takım ligde 10 puanla averajla liderlik koltuğunda otururken, iki galibiyet ve birer beraberlik ve mağlubiyeti olan 7 puan sahibi Kasımpaşa ise averajla 4. sırada bulunuyor.

11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Tolga, Rodrigues, Belhanda, Gomis

KASIMPAŞA: Ramazan, Sadıku, Hassan, Pavelka, Eduok, Veysel, Youssef, Romana,Veigneau, Popov, Neumayr

Kaynak: haberinburada