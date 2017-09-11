Galatasaray'ın duran top zaafı Antalyaspor deplasmanında da devam etti.

Galatasaray, Antalyaspor karşısında 82. dakikada Samuel Eto'o'nun golüne engel olamazken, bu golün de duran toptan gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Böylece Galatasaray bu sezon Spor Toto Süper Lig'de kalesinde gördüğü 3 golü de duran toptan yemiş oldu.

KAYSERİ, OSMANLI VE ŞİMDİ DE ANTALYASPOR

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'de taraftarı önünde Kayserispor'u 4-1 yendiği karşılaşmada korner sonrası Levent'in golüne engel olamadı.

Galatasaray savunması Osmanlıspor karşısında da serbest vuruş sonrasında ceza sahasında yaşanan karambolde Serdar Gürler'in golüne engel olamadı. Galatasaray'ın bu sezon yediği gollerin tamamı duran top sonrası geldi.

Kaynak: Sporx

Kaynak: haberinburada