Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı

GALATASARAY LİGDEKİ 3. GOLÜNÜ DE DURAN TOPTAN YEDİ


Galatasaray Ligdeki 3. Golünü de Duran Toptan Yedi
Tarih : 11 Eylül 2017, 10:50
Puan Ver : Galatasaray Ligdeki 3. Golünü De Duran Toptan Yedi(6/10)2

Galatasaray'ın duran top zaafı Antalyaspor deplasmanında da devam etti.

Galatasaray, Antalyaspor karşısında 82. dakikada Samuel Eto'o'nun golüne engel olamazken, bu golün de duran toptan gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Böylece Galatasaray bu sezon Spor Toto Süper Lig'de kalesinde gördüğü 3 golü de duran toptan yemiş oldu.

KAYSERİ, OSMANLI VE ŞİMDİ DE ANTALYASPOR

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'de taraftarı önünde Kayserispor'u 4-1 yendiği karşılaşmada korner sonrası Levent'in golüne engel olamadı.

Galatasaray savunması Osmanlıspor karşısında da serbest vuruş sonrasında ceza sahasında yaşanan karambolde Serdar Gürler'in golüne engel olamadı. Galatasaray'ın bu sezon yediği gollerin tamamı duran top sonrası geldi.

Kaynak: Sporx

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Ligdeki  3  Golünü  De  Duran  Toptan  Yedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER