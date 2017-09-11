GALATASARAY LİGDEKİ 3. GOLÜNÜ DE DURAN TOPTAN YEDİ
Galatasaray'ın duran top zaafı Antalyaspor deplasmanında da devam etti.
Galatasaray, Antalyaspor karşısında 82. dakikada Samuel Eto'o'nun golüne engel olamazken, bu golün de duran toptan gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
Böylece Galatasaray bu sezon Spor Toto Süper Lig'de kalesinde gördüğü 3 golü de duran toptan yemiş oldu.
KAYSERİ, OSMANLI VE ŞİMDİ DE ANTALYASPOR
Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'de taraftarı önünde Kayserispor'u 4-1 yendiği karşılaşmada korner sonrası Levent'in golüne engel olamadı.
Galatasaray savunması Osmanlıspor karşısında da serbest vuruş sonrasında ceza sahasında yaşanan karambolde Serdar Gürler'in golüne engel olamadı. Galatasaray'ın bu sezon yediği gollerin tamamı duran top sonrası geldi.
Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar