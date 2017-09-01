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GALATASARAY, LUİS CAVANDA TRANSFERİNİ KAP'A BİLDİRDİ


Galatasaray, Luis Cavanda Transferini KAP'a Bildirdi
Tarih : 01 Eylül 2017, 14:00
Puan Ver : Galatasaray, Luis Cavanda Transferini Kap'a Bildirdi(7/10)3

Galatasaray, Standard Liege'in 1 yıllığına kiraladığı Luis Cavanda'nın transfer detaylarını açıkladı.

KİRALAMA 500 BİN EURO, SATIN ALMA OPSİYONU 2.4 MİLYON EURO

Galatasaray, Luis Cavanda için Standard Liege'in ödeyeceği rakamları da KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada Cavanda için Standard Liege'in 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi. Ayrıca satın alma opsiyonu da toplamda 2,4 milyon Euro olarak belirlendi.

Galatasaray'ın Cavanda için KAP'a yaptığı açıklama...

"Profesyonel futbolcularımızdan Luis Pedro Cavanda'nın 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Royal Standard de Liège (Standard) kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Standard kulübü Şirketimize net 500.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, Standard Kulübü 20 Mayıs 2018 tarihine kadar net 1.500.000 Euro transfer bedeli ödemek kaydıyla futbolcuyu satın alma hakkına sahip olmakla beraber bu opsiyonunu kullanması ve 15 Eylül 2018 tarihine kadar futbolcuyu bünyesinde tutması halinde Şirketimize transfer bedeline ek olarak net 900.000 Euro daha ödeme yapacaktır. Bu iki şartın gerçekleşmesi durumunda satın alma bedeli toplam net 2.400.000 Euro olacaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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