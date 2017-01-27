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galatasaray maçı öncesi akhisar'da 3 eksik

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ AKHİSAR'DA 3 EKSİK

Akhisar Belediyespor, Galatasaray maçına hazır... Ege temsilcisinde cezalı Custodio ile sakatlıkları bulunan Soner Aydoğdu ve Larsson yarın forma giyemeyecek.

Tarih : 27 Ocak 2017, 14:21
Puan Ver : Galatasaray Maçı Öncesi Akhisar'da 3 Eksik(8/10)6


Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray'la karşılaşacak Akhisar Belediyespor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.



Son çalışmasını teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde Yılmaz Atabarut Tesislerinde yapan Akhisar Belediyesporlu futbolcular, kara yoluyla İzmir'e geçtikten sonra uçakla İstanbul'a gidecek.



Ege temsilcisinde cezalı Custodio ile sakatlıkları bulunan Soner Aydoğdu ve Larsson yarın forma giyemeyecek.



Ligde Atiker Konyaspor galibiyetinin ardından Kardemir Karabüspor'a 1-0 yenilen, Kayserispor'la golsüz berabere kalan Ege temsilcisi, sadece 1 puan aldığı son 2 haftada gol sevinci yaşayamadı.



Türk Telekom Arena'da yarın saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Akhisar Belediyespor karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek.



 



kaynak:sabah








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