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GALATASARAY, SELÇUK İNAN'I EN GEÇ SEZON SONUNDA GÖNDERMEYİ PLANLIYOR


Galatasaray, Selçuk İnan'ı En Geç Sezon Sonunda Göndermeyi Planlıyor
Tarih : 12 Eylül 2017, 19:30
Puan Ver : Galatasaray, Selçuk İnan'ı En Geç Sezon Sonunda Göndermeyi Planlıyor(6/10)2

Antalyaspor maçının ikinci yarısında Ndiaye'nin yerine oyuna giren ancak hem kötü performansı hem de Muslera'nın verdiği kaptanlık bandını takması sebebiyle yine eleştiri oklarının hedefi haline gelen Selçuk İnan için ayrılık çanları çalıyor.

GALATASARAY BEDAVAYA GÖNDERECEK

Habertürk Spor'dan Erhan Telli'nin haberine göre; Yönetim tıpkı Sneijder gibi kaptanı bedavaya göndermeyi planlıyor. Selçuk'u devre arasında ya da en geç sezon sonunda Sneijder gibi alacağı ücrete karşılık bonservis bedeli almadan göndermeyi planladığı ortaya çıkan yönetimin, asıl rahatsızlığının ise Selçuk'un performansından ziyade aldığı yüksek yıllık ücret olduğu öğrenildi.

YILLIK 2.9 MİLYON EURO KAZANIYOR

Yapılan yeni transferler sonrasında artık ilk 11'de şans bulamayan 32 yaşındaki yıldızın yıllık 2.9 milyon Euro garanti ücreti, yedek kulübesi için fazla lüks bulunuyor. Selçuk'un sabit kur rahatsızlığı üzerine Dursun Özbek yönetimi, Ünal Aysal döneminde belirlenen sabit Euro kurunu, güncel Euro'ya çevirmiş, Kaptan'ın TL bazında daha çok para kazanması sağlanmıştı.

MAAŞINI TL'YE ÇEVİRMEMİŞTİ

Yönetimin bu jestine karşılık, Euro'nun artışıyla mali krizin daha derin hissedildiği dönemde Selçuk İnan'ın ücretini TL'ye çevirmemesinin de gözden çıkarılmasında etkili bir unsur olduğu ileri sürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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