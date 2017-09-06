GALATASARAY, SOL BEK ABDUL RAHMAN BABA'YI 1 YILLIĞINA KİRALAMAK İSTİYOR
Galatasaray, Chelsea'nin gelişmesi için kiralamak istediği 23 yaşındaki Ganalı sol bek Abdul Rahman Baba için harekete geçti.
Asamoah transferine kesin gözüyle bakıldığı için eldeki tek sol bek Carole'ü de Sevilla'ya kiralayan Galatasaray'da, şu anda Linnes ve Tarık Çamdal dışında o bölgede oynayan kimse yok. Bu nedenle yeniden harıl harıl sol bek arayışına giren Sarı-Kırmızılılar, Chelsea'den Abdul Rahman Baba'yı gündemine almıştı.
YANIT OLUMLU GELDİ
23 yaşındaki Ganalı futbolcudan olumlu yanıt alan Galatasaray Yönetimi'nin rotası İngiltere'ye çevrildi. Chelsea ile masaya oturmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'ın planı, genç futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak.
GELİŞİM SAĞLAMASINI İSTİYORLAR
Chelsea, Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklemediği Baba'yı göndermeye sıcak bakıyor. Ganalı oyuncu, geçen sezonu da Schalke'de kiralık olarak geçirmişti. Elinde Marcos Alonso ve Kenedy gibi iki yetenekli futbolcu bulunduran İngiliz devi, Baba'nın gelişim sağlayarak Londra'ya dönmesini istiyor.
20 MİLYON EURO'YA ALDILAR
Abdul Rahman Baba, ülkesinde Dreams FC takımının formasını giyerken, Alman kulübü Greuther Fürth tarafından keşfedildi ve 18 yaşında Avrupa'nın yolunu tuttu. 2 sene sonra 2.5 milyon Euro'ya Augsburg'a transfer olan Baba, 1 sezon içinde gösterdiği performansla 21 yaşında 20 milyon Euro bonservisle Chelsea'ye geçti.
Kaynak: haberinburada
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